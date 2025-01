Curitiba, SJP e Araucária lideram ranking das cidades que mais multam na RMC

Levantamento feito pelo O Popular em nossa edição da semana passada mostrou que só em 2024 foram aplicados em Araucária mais de cinquenta mil multas. O número assustou muita gente, mas também houve quem questionasse se esse dado era muito ou pouco quando comparado a outras cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O Popular então fez um levantamento considerando todas as cidades da RMC que têm mais de 100 mil habitantes, o que – em tese – as colocariam numa base referencial próxima. Atualmente, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 9 dos 29 municípios pertencentes a grande Curitiba tem essa quantidade de moradores.

Os dados que constam no portal da transparência do Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN) mostram – dentre essas nove cidades – que Araucária é a terceira que mais multa, quando considerado a relação per capita população/autos de infração e habilitados/autos de infração. Só perdemos para Curitiba e São José dos Pinhais. O ano de referência é 2024.

No ano passado foram aplicados em Araucária 50.404 multas, isto para uma população estimada de 161.506 pessoas, o que equivale a dizer que a cada 3,20 pessoas uma é multada. Se levarmos em conta a quantidade de motoristas habilitados, que na cidade é de 79.861 pessoas, temos que a cada 1,58 condutor um foi multado no ano passado.

Primeiro lugar no ranking das multas, Curitiba aplicou no último ano 1.698.988 autos. O número de habitante na Capital é de 1.829.225, o que faz com a cada 1,08 pessoa 1 já foi caneteada. Já quando o referencial é o número de habilitados (1.095.833) é como se tivessem sido aplicadas 1,6 multas para cada motorista.

Segundo lugar no “ranking das multas”, São José dos Pinhais aplicou em 2024 a incrível quantia de 183.410 autos, o que equivale dizer que a cada 1,88 habitante um já foi autuado, considerando que a cidade tem uma população estimada de 345.644. Já quando a métrica é o número de motoristas habilitados, a “produtividade” do nosso vizinho dispara. Isto porque no município são 166.083 pessoas com CNH válida para 183.410 multas aplicadas em 2024.

A quarta posição nesse ranking é da cidade de Colombo. Lá foram 55.166 as multas aplicadas no ano passado. Isto para uma população de 240.720 pessoas e uma massa de habilitados que soma 110.732 pessoas. Na tabela que ilustra a matéria você confere os dados de todos os municípios.

Multas aplicada nas cidades da RMC com mais de 100 mil habitantes em 2024

Cidade População Motoristas Multas Multas/ hab Multas/ mot Curitiba 1.829.225 1.095.833 1.698.988 0,93 1,55 São José dos Pinhais 345.644 166.038 183.410 0,53 1,10 Araucária 161.506 79.861 50.404 0,31 0,63 Colombo 240.720 110.732 55.166 0,23 0,50 Almirante Tamandaré 125.785 44.330 18.028 0,14 0,41 Campo Largo 142.695 66.401 23.372 0,16 0,35 Piraquara 124.788 42.414 13.436 0,11 0,32 Fazenda Rio Grande 160.038 62.756 14.573 0,09 0,23 Pinhais 131.199 68.766 5.981 0,05 0,09

Araucária/SJP

Os dados disponibilizados pelo DETRAN permitem constatar ainda que tanto em Araucária quanto em São José dos Pinhais a maioria das multas aplicadas é por transitar acima da velocidade da via em até 20%. Aqui – em 2024 – os autos desse tipo somaram 14.475. Já em SJP foram 103.237 multas.

Arrecadação

Já em pesquisa realizada junto ao portal da transparência das prefeituras de Araucária e São José dos Pinhais é possível também saber quanto cada uma das cidades arrecadou com a aplicação das multas. Por aqui, essa quantia totalizou em 2024 o montante de R$ 5.391.085,62. Já na cidade vizinha a arrecadação com multa alcançou R$ 14.569.973,05.

NOTA DA REDAÇÃO

Esta matéria sofreu alterações quando comparada a publicada em nossa edição impressa. Isto porque os dados referentes a Curitiba estavam divergentes.

Edição n.º 1449.