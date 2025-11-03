No próximo sábado (08/11), o Cursinho Popular AJA promove o seu tradicional aulão de véspera para o ENEM 2025, em parceria com a Unifacear. A participação é gratuita, porém é necessário fazer a inscrição no link https://informacoes.unifacear.edu.br/aulao-enem-2025 porque as vagas são limitadas. Os participantes também vão concorrer ao sorteio de um fone de ouvido da JBL.

O aulão acontece das 09h às 18h (intervalo para almoço das 12h às 13h), na sede da Unifacear, na Avenida das Araucárias, 3803 – Thomaz Coelho. Serão abordadas as disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Entre os temas, os estudantes vão conferir dicas para se sair bem na prova, revisão de conteúdos, dicas de redação, técnicas de relaxamento, dicas de memorização, como gerenciar o tempo de prova e outros assuntos.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep, aplicará as provas do ENEM 2025 nos dias 9 e 16 de novembro (dois domingos). No primeiro dia, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes farão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões para cada área do conhecimento. 

Se você ficou com alguma dúvida sobre o aulão gratuito do AJA e da Unifacear, entre em contato com a organização através do e-mail: vestibular@unifacear.edu.br ou no telefone (41)3643-1551.

Edição n.º 1489.