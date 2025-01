Cursinho Popular AJA bate recorde de aprovações na UFPR e UTFPR

O cursinho Popular AJA, um projeto da Associação Juventude Araucariense (AJA), acaba de conseguir um feito inédito: aprovou 59 estudantes nos vestibulares da UFPR e UTFPR, batendo um recorde com relação aos números de anos passados. Ao todo foram 59 aprovados, nos mais diversos cursos, tanto na área de Exatas quanto de Humanas.

O PopAJA é totalmente gratuito, voltado às pessoas que vão fazer vestibular ou Enem e não tem condições de pagar um cursinho particular. Para formar a turma de 2025, o PopAJA está com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro. As aulas iniciarão dia 15/02, serão presenciais em Araucária, aos sábados e domingos, das 8h40 às 17h20.

Inscrições e informações podem ser obtidas no Instagram do projeto: @cursinhopopularaja. “Se você tem um sonho, o cursinho AJA pode te ajudar a torná-lo real. Inscreva-se e participe das nossas aulas, para conquistar a tão sonhada vaga na universidade”, convida Jeane Islena Vasilewski, presidente da AJA. Acompanhe na tabela os nomes dos aprovados e suas respectivas instituições.

Confira a lista de aprovados e as instituições

Aluno(a) Universidade Aisha Emanuely Coelho UTFPR • UFPR Alanni Ketilin Santana Luiz UFPR • UTFPR Ana Luiza Mendes Monteiro UTFPR Beatriz da Silva Oliveira UFPR Beatriz Knapik Smanioto UFPR Beatryz Corrêa da Silva Unespar Bianca Vitória Ferreira de Araújo UFPR Camilli Santos do Valle UFPR Carlo Ramon Araujo UFPR Carlos Eduardo Machado de Assis UFPR Catielle dos Santos Silva Camargo UFPR Eduarda Pageski da Silva UFPR Eduarda Rodrigues Gonçalves UFPR Ethan Azevedo Ferreira UTFPR Felype Gabriel Franco Carvalho UTFPR Gabriel de Lima Della Berdarna UFPR Gabriele Palmas Kovalski UFPR Gabriele Pedrosa Mendes UFPR Guilherme Zanardini Machado UTFPR Hope Rosa UFPR Isabele Schinda Durau UFPR Isabella Cordeiro Neves UTFPR Ismael Modryk Melo UFPR João Marcos Figura UFPR João Vitor da Silva UFPR Julia Cerri Pego UTFPR Juliana Silveira de Souza UTFPR Kauanne Vieira Pedroso UFPR Kauanny Cristine Mascarenhas UTFPR • UFPR Kauany Vitória Coelho de Lima UFPR Larissa Martins dos Santos UFPR Laura Eduarda Rodrigues Bueno UFPR Letícia Mara dos Santos Silva UFPR Lívia Moreira UFPR Lourrenzio Gabriel Borges da Silva UFPR Maelly Tayna Machado UTFPR Manueli Tomas Kurten UFPR Maria Eduarda Camargo Casten UFPR Maria Tereza dos Santos Frozza UTFPR Marianny Nicole Moreira Ferreira UTFPR Maryana Barbosa Marcelino UFPR Mateo Francisco Wroblewski Carranza UFPR Matheus Douglas Pimentel UFPR Matheus Marinho Barbosa UFPR Matheus Piculski Borkoski UFPR Melany Paula dos Santos Matos UFPR Miguel Angelo Moraes UFPR Mykaeli Larissa de Souza Unespar • UFPR Nicole Cristine Bayer de Souza UFPR Nicolly dos Santos Rodrigues UTFPR Noemi Alves Machado UTFPR Patricia Rafaelly Ribeiro UTFPR • UFPR Raissa Peppes Fernandes UFPR Rafaela Victoria do Rosario Nunes UFPR • UTFPR Samuel de Souza Borges UFPR Samuel Malinowski Mendes UTFPR Sthefany Karol Nascimento Batista UFPR Vitor Gabriel do Valle Neves UTFPR • UFPR Yngrid Yasmin Botelho Saboia UTFPR

Edição n.º 1449.