Cursinho Popular AJA está com inscrições abertas para 2023

O Cursinho Popular AJA está com as inscrições abertas para o ano letivo de 2023. Todos os estudantes de Araucária e região que desejam prestar o Enem e vestibular, mas não têm acesso a cursinhos pagos, podem participar do processo seletivo. Nesse terceiro ano de aulas, o PopAJA irá ofertar 120 vagas, que serão distribuídas usando como critério uma avaliação socioeconômica que vai priorizar as pessoas em maior grau de vulnerabilidade social.

Para se inscrever, basta acessar o link (https://forms.gle/3rnD9sWaosvxLbXs7). As inscrições ficarão abertas até dia 08/02 e as aulas iniciarão presencialmente dia 04/03, acontecendo aos sábados e domingos, das 8h40 às 17h20, no Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski.

O resultado do processo seletivo será comunicado via redes sociais do cursinho. Para mais informações acesse o Instagram @cursinhopopularaja ou Facebook Cursinho Popular AJA