Curso gratuito ensina boas práticas na manipulação de alimentos

A Prefeitura de Araucária, por meio do Espaço do Empreendedor e em parceria com o Sebrae, está ofertando o curso gratuito sobre Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. O objetivo é capacitar profissionais que atuam na área de alimentação, desde cozinheiros e donos de restaurantes até vendedores de rua, para garantir a segurança alimentar dos consumidores.

A implementação dessas boas práticas na manipulação dos alimentos desempenha um papel crucial na asseguração da segurança alimentar, na minimização de desperdícios e na promoção de um ambiente de trabalho saudável. Tais práticas englobam uma ampla gama de etapas, incluindo a seleção de fornecedores, processos de compra, recebimento, pré-preparo, preparo, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda.

O curso será realizado de forma presencial, proporcionando aos participantes a oportunidade de adquirir conhecimentos práticos e teóricos no âmbito da manipulação de alimentos. Embora as inscrições sejam gratuitas, as vagas são limitadas, por isso os interessados deverão assegurar sua participação o quanto antes.

Preencha corretamente os dados pessoais e de contato, pois eles são importantes para a confirmação da presença no curso e também para gerar o certificado de participação.

Datas do Curso

19/02, das 19h às 22h

26/02, das 19h às 22h

04/03, das 19h às 22h

11/03, das 19h às 22h

Local do Curso

O curso será realizado na Tererê Confeitaria, localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 296 – Centro.