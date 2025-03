Cursos culturais gratuitos ainda têm vagas disponíveis

Alguns cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) ainda estão com vagas disponíveis. As matrículas podem ser feitas enquanto houver vagas, diretamente nos locais onde as aulas serão realizadas, de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Os interessados no curso de violão devem levar seu próprio instrumento para as aulas. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (41) 3614-7641 ou (41) 3614-7637.

Confira os cursos disponíveis:

Aldeia da Solidariedade (Parque Cachoeira)

Curso: Violão (a partir de 12 anos)

Horários: Segunda-feira, às 13h30 – 7 vagas

Quarta-feira, às 10h – 12 vagas

Quarta-feira, às 15h – 10 vagas

Casa da Cultura (R. João Pessoa, 258 – Centro)

Curso: Coral Municipal (a partir de 16 anos)

Horário: Terça-feira, às 19h – 7 vagas

Curso: Violão (a partir de 12 anos)

Horários: Terça-feira, às 13h30 – 4 vagas

Quinta-feira, às 13h30 – 8 vagas

CEU – Centro de Artes e Esportes Unificado (R. Beija-Flor, 1531 – Capela Velha)

Curso: Violão (a partir de 12 anos)

Horário: Sexta-feira, às 13h30 – 5 vagas

Curso: Teatro (de 7 a 11 anos)

Horários: Quinta-feira, às 10h – 14 vagas

Quinta-feira, às 15h – 6 vagas

Curso: Dança Jazz (de 7 a 11 anos)

Horário: Quinta-feira, às 8h30 – 14 vagas

Curso: Dança do Ventre (a partir de 16 anos)

Horário: Quinta-feira, às 13h30 – 8 vagas

Teatro da Praça (R. São Vicente de Paulo, 1091 – Centro)

Curso: Vivências Teatrais (de 5 a 7 anos)

Horários: Terça-feira, às 8h30 – 11 vagas

Terça-feira, às 13h30 – 6 vagas