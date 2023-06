Cursos ofertados pela associação de moradores do Rio Negro geram renda extra para donas de casa

Oferecer capacitação profissional a mulheres em situação de vulnerabilidade social e ajudá-las a empreender e ter renda. Com essa missão, a associação de moradores do Rio Negro (bairro Capela Velha), em parceria com a ONG curitibana “Daqui só se leva o amor”, está proporcionando diversos cursos em áreas como maquiagem, design de sobrancelha, diarista, entre outros.

Em maio teve início o curso de pintura e bordado em panos de prato, que terá duração de cerca de dois meses, tem aulas todas as sextas-feiras e conta com 21 participantes. A presidente da associação de moradores, Juliana Pereira de Lima, conta que a proposta dos cursos é capacitar as mulheres para o mercado de trabalho e fazer com que elas tenham renda extra para o sustento de suas casas. “O curso de panos de prato é totalmente gratuito e elas ainda ganham os materiais utilizados durante as aulas. Com os primeiros panos que produzirem, já podem conseguir uma renda para comprar materiais e iniciar uma pequena produção para ganharem seu próprio dinheiro”, afirma.

Segundo a líder comunitária, a parceria com a ONG de Curitiba tem proporcionado várias oportunidades paras donas de casa que moram no Rio Negro e comunidades vizinhas. “A ONG acredita que a mulher pode ir além e não ficar dependente apenas de doações.

Eles estão sempre trazendo novos cursos de qualificação e a procura é grande. É bonito ver o interesse das mulheres em aprender e querer ter uma renda extra”, afirma Juliana.

Vontade de aprender

Marilda dos Anjos de Lima Santos, 50 anos, é uma das participantes do curso de panos de prato. Com problemas de saúde e responsável pela guarda das duas netas, de 12 e 13 anos, ela não tem condições de trabalhar fora e encontrou no curso uma oportunidade de ganhar um dinheirinho extra. “Aqui em casa apenas meu marido trabalha e quando fiquei sabendo dessa oportunidade, corri fazer minha inscrição. Tivemos apenas uma aula até agora e eu já amei. Quero conseguir fazer muito panos de prato e vender para ajudar nas despesas da casa. Agradeço a Juliana e ao pessoal da ONG, que trouxeram esse curso pra gente”, afirma.

Marilda disse ainda que já fez outros cursos de capacitação promovidos pela associação anteriormente, mas não conseguiu colocar em prática o que aprendeu porque teria que cumprir horário em empresas. “Não posso trabalhar fora e devido ao meu problema de saúde, porém os panos de prato posso fazer em casa mesmo, sem muito esforço. Com o dinheiro que eu ganhar também terei mais condições de pagar meus remédios”, acrescentou.

Assim como a Marilda, a dona de casa Marta da Silva Moraes, 51 anos, disse que está adorando o curso. “Vim do Amazonas e estou morando em Araucária desde 2020. Procuro estar sempre atenta às atividades aqui da comunidade e quando fiquei sabendo do curso, decidi fazer. Estou bastante empolgada, mesmo porque, já tenho alguma experiência com artesanato. Eu e minhas colegas de curso estamos muito felizes e tentando tirar o máximo de proveito das aulas. Espero que o curso continue e dê certo”, comentou.

Edição n. 1365