Cursos profissionalizantes gratuitos preparam o cidadão para o mercado de trabalho

A Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego também ampliou a oferta de cursos profissionalizantes gratuitos, no intuito de preparar melhor os cidadãos para o mercado de trabalho. Esses cursos, presenciais ou à distância, proporcionam oportunidades de aprendizado e capacitação para homens e mulheres com idade a partir de 14 anos.

Além disso, a SMTE também ofertou nos últimos anos, cursos na modalidade de aprendizagem, como o programa Jovem Aprendiz, buscando integrar a Educação com o ambiente de Trabalho.

Segundo levantamento feito pela secretaria, desde 2019 foram ofertadas 4.663 vagas em cursos, dos mais diferentes tipos, com crescimento expressivo nos três últimos anos. Em 2019, a oferta foi de 188 vagas, 108 vagas em 2020, 419 vagas em 2021, 1.104 vagas em 2022, 1.967 vagas em 2023, e 877 vagas em 2024 (até a presente data).

Os cursos de 2019 abrangeram as mais diversas áreas, como Informática, Operador de Empilhadeira, Vendedor Especialista, Gestão de Estoque e Armazenagem, Mecânica Básica e Operador de Ponte Rolante. Já em 2020 foram inclusas vagas também em cursos de Elétrica Predial e Operador de Processos de Produção. Em 2021, as vagas ampliaram ainda mais, com cursos na área de Informática, Indústria, Gastronomia, Beleza, Rotina Pessoal, entre outros.

Em 2022, a oferta de cursos mais do que dobrou, com vagas nas áreas de Mecânica Básica, Mecânica de Automóveis, Corte e Costura, Informática, E-commerce, Administração, Logística, Processos Industriais, Empreendedorismo, etc. Em 2023, as vagas acresceram ainda mais e em 2024 a tendência é de que os números se mantenham em ascensão. Acompanhe o detalhamento das vagas oferecidas pela SMTE nos anos de 2023 e 2024 (até a presente data).

Vagas em 2023

Vagas em 2024 (até a presente data)