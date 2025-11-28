O curta-metragem “Me Ajuda, Por Favor”, do roteirista e diretor Jester Furtado, foi escolhido para compor a programação da 16ª edição do Festival de Cinema da Lapa, uma das mais importantes celebrações do cinema nacional e um dos festivais de destaque do Sul do Brasil.

O filme conta a história de Damião, um homem que vive uma espécie de crise de ansiedade devido à quantidade de pedidos de ajuda que recebe. Não se trata de um homem mesquinho, mas da impossibilidade de ser generoso em todas as situações.

Com produção e atuação de Pedro Gaeta, o filme tem circulado bem entre os apreciadores de curta-metragem e recebido elogios pela produção. “Para nós, é uma grande honra ter sido escolhido pela curadoria do festival, pois a grande satisfação do artista é ver seu trabalho circulando por diferentes públicos. Araucária tem um grande potencial para as diferentes linguagens artísticas, não é diferente para o cinema, o que nos falta são políticas de incentivo local. Não podemos ficar à mercê apenas de programas e recursos federais”, afirma o diretor Jester Furtado.

O festival acontece de 28 a 30 de novembro, na Lapa. A partir do dia 28 serão exibidos mais de vinte filmes de múltiplos gêneros e voltados para diversas faixas etárias, com a presença de atores, diretores e outras personalidades das artes.

O filme de abertura será “A Palavra”, do diretor paulistano Guilherme de Almeida Prado, que entre outras premiações já venceu o Festival de Gramado. Nomes conhecidos do público, como Tuca Andrada e Luciano Szafir, estão no elenco. E um de seus protagonistas, o ator Oscar Magrini, vai subir ao palco do festival na noite de sexta-feira para receber o Troféu Tropeiro, em homenagem à sua carreira, que conta com mais de setenta trabalhos no cinema e na TV.

Para acompanhar as novidades e saber mais sobre o festival, acompanhe o Instagram @festivaldalapa. O curta “Me Ajuda, Por Favor” está disponível no Youtube e também tem um perfil no Instagram: @meajudapor.favor.

Edição n.º 1493.