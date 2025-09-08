Você já se sentiu pressionado, encurralado ou até assediado pela enxurrada de pedidos de ajuda que recebe diariamente? Já se sentiu mal por não poder ajudar e preocupado por parecer egoísta enquanto você mesmo precisa de ajuda? É a partir desse dilema contemporâneo que nasceu o curta-metragem “Me Ajuda, Por Favor”, escrito e dirigido por Jester Furtado.

O filme apresenta a história de Damião, personagem vivido por Pedro Gaeta, que também assina a produção. Ao longo de um único dia, o protagonista se depara com uma sequência de solicitações vindas das mais diferentes situações, desde o momento em que desperta até as horas mais banais de sua rotina. O acúmulo constante desses pedidos o coloca diante de uma espécie de crise, em que cada súplica passa a se sobrepor à anterior.

Curta-metragem "Me Ajuda, Por Favor" pode ser assistido pelo Youtube e Instagram
Foto: Divulgação. O curta pode ser assistido diretamente no canal do Youtube “Me ajuda por favor”

Realizado com financiamento da Lei Aldir Blanc do município de Quatro Barras, o curta contou com a colaboração de profissionais araucarienses convidados. A direção de fotografia foi assinada por Ygor de Jesus, a direção de som por Wil Ornellas, e a assistência de direção por Marcos Grassi. O elenco reuniu, além do protagonista, os atores Weslley Borges, Elis Brand e João Desplanches, juntamente com outros nomes que integraram o projeto.

O curta pode ser assistido diretamente no canal do Youtube “Me ajuda por favor” ou diretamente pelo instagram @meajudapor.favor. Você pode acompanhar esse e outros trabalhos do diretor Jester Furtado através do perfil @jesterfurtado no Instagram.

