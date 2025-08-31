A cidade de Araucária será palco de mais um projeto audiovisual. Dessa vez, será um curta-metragem de comédia, intitulado como “O Carro e a Garota” do diretor Beto Carminatti. A obra começará a ser filmada em outubro, e a seleção do elenco já está acontecendo e vai encerrar no dia 05 de setembro.

A história vai falar sobre Eduardo, um homem apaixonado que acredita que, com um carro novo, conseguirá conquistar a garota dos seus sonhos. O curta tem apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (PROFICE).

A produção está à procura de atores homens entre 18 e 30 anos, de todas as etnias e tipos físicos. Na primeira fase da seleção, a organização pede aos atores duas fotos de rosto, uma de corpo, um vídeo de apresentação de até 1 minuto com informações sobre altura, idade e um breve relato da experiência profissional. Esse material deve ser enviado para a diretora de produção, Anidria Stadler, pelo número (41) 99643-3792. A segunda fase será um teste presencial em Curitiba, com local a confirmar.

Além de Beto como diretor e Anidria como diretora de produção, a equipe conta com a produção executiva de Gil Rhodrigues; direção de fotografia com Ivanir Pereira; e o araucariense Erasmo Cesar Soares como roteirista. O diretor Beto Carminatti tem uma carreira conhecida, com o total de 17 filmes, como “Cormorant” e “Quem quer ser um documentário”. Ele também dirigiu a peça “Café com Bobagem”; produções de televisão, como “A Lenda das Encantadas” e “Amor em Tempos de Guerra” (RPC/Rede Globo); e o seriado “O Lugar Antes de Mim”.