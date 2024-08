Dama da Louça visita cidades da região e chama atenção com seus mais de 280 pratos

Nesta quinta-feira (22), quem passou pela Praça Osório, em Curitiba, encontrou uma nova figura: a Dama da Louça. Este novo ícone da Feira da Louça de Campo Largo é uma escultura feita com mais de 280 pratos pelo artista Toto Lopes. A agenda da Dama da Louça ainda inclui visitas à Vila Velha no domingo (25), a Araucária na segunda-feira (26) e à sua cidade natal, Campo Largo, na quarta-feira (26) onde chega para a então abertura oficial do evento.

A obra tem como objetivo agregar arte a um evento já consolidado na região, além de reconhecer o processo produtivo das louças, que ainda passa por vários processos manuais, e valorizar o trabalho dos artesãos e artistas locais.

Toto Lopes é um artista campo-larguense, cujas obras são frequentemente entregues pelo governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, aos visitantes oficiais do Paraná. A Dama da Louça possui uma saia feita com mais de 280 pratos, cuidadosamente colados um a um em uma estrutura de ferro, com um manequim personalizado segurando pratos. Além de impressionar pela beleza e curiosidade, a obra também demonstra a durabilidade das peças. A obra foi idealizada pelo City Center Outlet Premium, em parceria com a comunicação do evento, o Sindilouça, o artista e contou com apoio da Porcelana Schmidt.

31ª Feira da Louça

Para destacar a importância do setor na região e apresentar as belas peças produzidas, que atendem a todos os públicos, Campo Largo recebe a 31ª edição da Feira da Louça. Entre os dias 29 de agosto e 8 de setembro, o evento acontecerá no City Center Outlet.

A Feira da Louça promete trazer milhares de peças com descontos especiais, além de diversas novidades da indústria local e exposições de arte. Para o presidente do Sindilouça-PR, Fabio Germano, o evento tem sido crucial para fortalecer a indústria local e posicionar Campo Largo como um dos principais centros de produção de louça do país, o mais produtor de porcelana. “No ano passado, recebemos mais de 120 mil pessoas em um evento que destacou peças com preços diferenciados, lançamentos de marcas paranaenses e uma maior integração com o setor de restaurantes e bares de todo o Brasil. Isso fortalece nosso relacionamento com empresários de todo o país e renovou as louças dos consumidores da região”, destaca Fabio.

O City Center Outlet oferece facilidades que atraem ainda mais o público, incluindo estacionamento gratuito para mais de dois mil veículos, uma praça de alimentação variada com opções de restaurantes, fast-food, sobremesas, cafés e chocolaterias, além de banheiros, fraldários e um espaço família. O local também conta com um espaço kids com recreadores.

O evento conta com o patrocínio do BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Sistema Fecomércio PR, Prefeitura Municipal de Campo Largo, Sanepar, Fomento Paraná, Sistema Fiep, e Caixa, além do apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná.

Serviço

31ª Feira da Louça de Campo Largo

Dia: 29 de agosto a 8 de setembro (cerimônia de abertura às 16h)

Local: City Center Outlet Premium – Rua João Bertoja, nº 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo. Acesso pelo km 122 da BR 277, no sentido Curitiba a Ponta Grossa.

Horário: das 10h às 22h.

Ingresso: Entrada gratuita

Instagram: @feiradalouca