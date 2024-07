Daniel Derevecki lança um clipe no Youtube com sua nova música

O professor e músico Daniel Derevecki é muito conhecido na cidade por conta de seus projetos junto aos corais do Colégio Adventista. Suas várias composições já foram ouvidas pessoalmente, não apenas por moradores de Araucária, como de outras cidades também.

E no último final de semana, o professor lançou uma nova música no YouTube, intitulada “Enquanto Aqui Andou”. Ele conta que a nova música é uma composição que foi escrita em 2015 e ficou guardada por todos esses anos. “Decidi gravá-la em retomada da minha carreira solo como cantor e instrumentista”, explica.

O professor participou ativamente de todo o processo criativo da canção, incluindo a composição, arranjo, voz, violão e teclado, como também a parte de mixagem, masterização e edição do vídeo publicado no YouTube. “A música fala sobre o exemplo que Cristo nos deixou para aprendermos a amar as pessoas incondicionalmente”, relata o músico.

A canção e o clipe foram produzidos no ‘Estúdio Daniel Derevecki’, inaugurado em maio desse ano. “Eu havia interrompido meu trabalho solo para dedicar mais tempo à família, já que meus filhos eram pequenos. Mas agora voltei a atuar, principalmente após ter inaugurado meu estúdio”, diz o professor.

Derevecki também afirma que outro motivo de ter pausado sua carreira, foi por conta de sua vida acadêmica. Ele fez Mestrado em Música, e ingressou no Doutorado em História da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Não focando apenas em sua carreira solo, Daniel também atua como professor e maestro do Coral Teen do Colégio Adventista de Araucária, onde escreve e produz as músicas apresentadas pelos alunos. No final do ano de 2023, ele gravou um videoclipe com o tema natalino, tendo como cenário a Praça do Seminário, local muito conhecido na cidade.

Redes Sociais

A música está disponível no YouTube pelo canal Daniel Derevecki. Acompanhe o cantor pelo Instagram @danielderevecki, ou pelo Instagram do estúdio @estudio.danielderevecki. Para mais informações sobre seus projetos, basta acessar o site www.danielderevecki.com.

