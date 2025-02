Davi Salvani vai representar Araucária no Meeting Nacional de Judô em Brasília

O jovem judoca Davi Salvani da Silva está prestes a competir na categoria -50kg sub-18, no Meeting Nacional de Judô, que acontece nos dias 8 e 9 de fevereiro, no Iate Clube de Brasília, no Distrito Federal.

A classificação para essa competição foi conquistada com muito esforço e dedicação ao longo de 2024, ano em que Davi obteve a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Região V. Com apenas 14 anos e estreando na categoria sub-18, ele já ocupa a 13ª colocação no ranking nacional e enfrentará adversários com até 17 anos.

O Meeting Nacional é uma das competições mais fortes do país e tem um peso significativo no cenário esportivo do judô brasileiro. O evento reúne os melhores atletas do Brasil e serve como seletiva para a base da Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Os campeões garantem vaga em treinamentos e competições internacionais, representando o Brasil no cenário internacional.

Davi será o representante do município na competição e conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer.

Edição n.º 1451. Nina Santos.