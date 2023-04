De olho no acesso, Patriotas FC fará estreia na Segundona Paranaense no domingo (30) contra o Iguaçu

Com um elenco experiente e afinado, o Patriotas FC fará sua estreia no Campeonato Paranaense 2ª Divisão de Profissionais – 2023 no próximo domingo (30/04) contra o AA Iguaçu. O jogo será às 15h30, no Estádio Municipal Antiocho Pereira, na cidade de União da Vitória. O diretor de futebol clube, José Negreiros, comenta que será um jogo bastante difícil, contra um adversário que vai brigar diretamente com o Patriotas pelo acesso.

“Sabemos o que nos espera, mas estamos com uma equipe bem preparada e motivada para estrear bem e fazer um excelente jogo. Vamos buscar o resultado a todo tempo”, pontua Negreiros.

O Patriotas também já está com o elenco fechado e treinando puxado nesses últimos dias. Entre os nomes estão o dos jogadores Mazutti, Luan, Nill, Diego Moraes, Ítalo, Matheus Bahia, Kauan, Hyago, Miranda, Adriano, Patrick e Mateus Dias. “Temos observado em nossos treinos que o Patriotas tem uma equipe sólida, que sabe o que quer na competição e sabe exatamente pra onde deve ir e isso será importante na briga pelo acesso”, diz o diretor.

Sub 20

O Patriotas FC também segue firme no Campeonato Paranaense de Futebol – Sub 20, temporada 2023. O time vai para o seu terceiro jogo na competição no próximo sábado (29/04), às 15h30, contra o Rio Branco. A partida será no Estádio Nelson Medrado Dias, em Paranaguá. “Será um jogo extremamente difícil, mas temos plenas condições de sair com um resultado positivo, pra que possamos buscar uma boa classificação nessa primeira fase”, explica Negreiros.

O clube estreou no Sub20 no dia 1º de abril, quando empatou com o São Joseense em 1X1 e no dia 14 enfrentou o Coritiba e acabou perdendo por 4X3. “Chegamos a ficar em vantagem no placar por 3×1, mas infelizmente por alguns erros que cometemos, acabamos tomando uma virada e perdemos a partida para o Coritiba, na casa deles”, lamentou o diretor.