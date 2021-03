De roupa moderna

Compartilhe esta notícia:

Despóis qui iéu comprando uma destas calça de brim coringa desta marca sitóp iéu percebéu que as móça ficaron tudo zoiando pra iéu que inté méio disanchavido ficando. Na missa, na hora da comunhon até umas casada zoiavon pra iéu e davon um sorisinho sém os marido ver, umas até davon uma piscada de zóio. Na fésta da igréja umas até se encostándo na fila da galinha recheada, no casaménto da fia do Aléxo, iéra só fazér sinal com dédo que duas, tréis, quatro polaquinha se alevantavon dos banco pra dançar com iéu e ainda brigavon pra ver quem se achegando por priméro. Iéu pensando: cómo fáis diferença se vistir mais modérno e non ponhar as calça veia de tergal, cheia de friso e com os bolso fundo que davon nos joéio. Iéu fói pra cidade e resolvéu enton gastar dinheron com rópa chique, comprô mais uma calça de brim coringa pra vistir, enquanto uma lavando ótra usando depóis da lavada, um sapato de bico fino, camisa do Piéricardón, jaqueton de coro, boné do Nique, trocô os zócros pór um do raibon, pensando, dessa véis iéu aruma casaménto facinho, facinho, vai sér só escoiér a filizarda, mais também ficô pensando, se iscoiér uma só vai dar briga com as móça, será que se casando com uma só non vai ser possive ser mais modérno ainda e arumando umas duas ou tréis por fora pra fazér paz entre as soltéra da róça. E que vai fazér com as casada? Bém, só sabendo que solteron sémpre non vai dar pra ficar, quém vai cuidar de iéu quando véio ficando? Non vai dar mésmo pra agradar todas móça que venha a qual o distino cruzando. Vistiu rópa nova, ponhô lenço no bolso de tráis, cartéra nótro bolso, pacóte de fumo cavalinho com um maço de paia pro paiéro, os sabugo no bolso da frente que sobrando e fói no bailon do domingo pra iscoiér namorada. Néi bém os Tié-garoto começaron tocar xóte, móça fazion fila pra dançando com iéu, rapaziada tudo ficando com réiva, me zoiando torto, uns inté queréndo chamar pra briga, mais iéu ném ligando, que importa mésmo fói que as móça tudo apaixonada estando por iéu e se encostando. Déu intervalo do baile e iéu sintiu umas pontada na bariga, bém, já que intervalo séndo fói na casinha dar aliviada na bariga, como iéu séndo privinido e sémpre trazendo sabugo pra qualquer eventualidade fói tranqüilo e aliviô bariga e sabugo usado jogo fóra. Quando baile voltando, cóisa horive acontecenso, nenhuma móça mais se achegando perto de iéu, resolvéu tirar uma bunitona e iéla cara virando, fói tirar ótra mais gordinha e iéla néi dando bola, fói tirar baxinha e iéla se escondéu debaxo da mésa, fói tirar a sardénta enferujada e iéla saiéu coréndo. Qui Diabo!!! Pra non perder dança só uma veia sém os dente dançô com iéu e inda falô nos meus zovido que non tém pobléma se iéu non funcionando mais que iéla ném pensando mais nessas cóisa. Enton iéu discubrindo segredo de tanto acédio, o sabugon que estando no bolso de frente de calça parecendo outra coisa bem diferente, bem diferente, pór iésto que as móça ficavon tudo animada por iéu. Desgracéra Mésmo!!!!!

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021