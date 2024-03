Débora Grassi, uma história de cumplicidade com a música

Quando falamos em artistas que marcam o cenário cultural de Araucária, um nome que sempre nos vem à mente é o da cantora Débora Grassi.

Apesar de hoje estar seguindo carreira em Jundiaí, no estado de São Paulo, ela começou a cantar em terras araucarienses, participando de corais, festivais, eventos e teatro. Foi assim que ela se tornou conhecida e conquistou fãs.

Débora afirma que tem uma consideração gigantesca pela cidade de Araucária. Atualmente, além de cantar e seguir fazendo shows, ela é apresentadora de um programa da Rede Guarani de Comunicações chamado “Hoje Quero Mais”.

No final do ano passado, a cantora viveu um dos momentos mais importantes em sua carreira: uma de suas músicas foi parar na Festa do Peão de Barretos, o maior evento sertanejo da América Latina. “Entrei em estúdio para gravar a música de autoria do meu irmão Dilmar Grassi ‘Tarde demais’. Naquele momento estava acontecendo um dos maiores rodeios do mundo”, relembra. Então, uma pessoa que apostou nela, colocou a música para tocar no rodeio todos os dias, para divulgar o seu trabalho. Já de início, no mesmo mês, várias rádios entraram em contato para divulgar a sua música. “Foi uma surpresa maravilhosa!”, comemora a cantora.

Débora conta que se apaixonou pela música ainda menina, quando tinha apenas 8 anos, a paixão começou durante atividades extracurriculares em Araucária “Descobri essa paixão cantando em corais, festivais de música e fazendo teatro”, diz.

Há pouco mais de um ano, em busca de uma carreira mais sólida, Débora se mudou para o estado de São Paulo, e foi lá que novas portas começaram a se abrir. “Nessa caminhada recente, também ganhei o prêmio ‘Mulheres Que Brilham’. Foram tantas vitórias desde que resolvi mudar totalmente minha vida. Posso dizer que 2022 foi um divisor de águas, término do meu casamento, o falecimento dos meus pais, entrei em um novo ciclo, aprendendo e me fazendo crescer, ficando mais forte a cada dia. Hoje louvo a Deus por tudo”, agradece a cantora.

Durante um tempo Débora chegou a pensar em deixar sua carreira artística de lado, porém o talento falou mais alto, e ela decidiu retomar com tudo. Hoje, além de cantora, ela é apresentadora de TV, continua fazendo shows, cantando em grandes festas e eventos, e ainda atua na produção de noivas, atividade que ela tanto ama.

Débora também será uma das atrações da POPFEST 2024, uma promoção do Jornal O Popular que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de abril, no Parque Cachoeira. Ela vai se apresentar no palco principal no sábado (6), às 20h. Interessados em contratar shows com a cantora podem entrar em contato pelos fones (41) 99700-1099 ou (11) 94901-3604.