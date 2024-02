Decretada a prisão preventiva de homem que matou a mulher sufocada

A Vara Criminal de Araucária decretou na tarde desta quarta-feira, 31 de janeiro, prisão preventiva de Tiago Trindade de Siqueira, 33 anos.

Com isso, ele responderá atrás das grades pelo assassinato de sua companheira, Eduarda Amabile Correia, 25 anos.

O crime teria acontecido na tarde de segunda-feira (29), na residência do casal, que fica na Avenida Independência, próximo à localidade rural de Campina das Pedras.

De acordo com a Delegacia da Mulher de Araucária, Eduarda foi morta após uma discussão com Tiago por ciúmes. Ele teria exigido que ela lhe mostrasse o conteúdo do celular. A vítima se negou. Ele então a imobilizou, colocando o seu joelho sobre o pescoço de Eduarda. Enquanto isso tentou fazer com que o celular fosse desbloqueado lendo a face de sua companheira.

Segundo o apurado até aqui, essa discussão aconteceu por volta das 14h30 de segunda-feira. Com a força que Tiago empregou sobre o pescoço de Eduarda, ela teria desmaiado, ficando sem oxigenação. Pouco tempo depois, vendo que a vítima estava desacordada e já com o rosto meio “azulado” ele chamou seu irmão e a cunhada. Eles ainda tentaram levá-la até a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Planalto, onde ela já chegou sem vida.

Tiago foi preso em flagrante pelo delegado Eduardo Kruger e sua equipe ainda na tarde de segunda. Ele estava em casa e não resistiu a prisão. Em depoimento, assumiu a autoria do crime. O delegado pediu a sua prisão preventiva, a qual foi corroborada pelo Ministério Público de Araucária e confirmada pela juíza da Vara Criminal.

Com a prisão preventiva decretada, a Delegacia tem agora 10 dias para concluir o inquérito. Em seguida, o MP tem outros dez dias para oferecer a denúncia. A tendência é a de que Tiago seja denunciado por feminicídio, o que pode levá-lo a júri popular.

Edição n.º 1400