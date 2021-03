Decreto é alterado e delivery de comida pronta pode funcionar até a meia noite

Compartilhe esta notícia:

Foto: freepik

Nesta terça-feira, 16 de março, o prefeito Hissam Hussein Dehaini anunciou alterações no Decreto nº 35.731, divulgado ontem (15), que diz respeito, principalmente, ao horário do atendimento delivery em restaurantes, lanchonetes, sorveterias e comércio de alimentos por ambulantes. Com isso, o atendimento nessas modalidades passa a ser permitido das 10 às 22 horas, em todos os dias da semana. No entanto, segue vedado o consumo no local, sendo permitido apenas o atendimento nas modalidades delivery, drive thru e a retirada em balcão (take away). A partir das 22 horas até a meia noite, fica permitido o funcionamento apenas para delivery. Nos estabelecimentos localizados em rodovias fica autorizado o consumo no local pelos motoristas profissionais.

Lojas de materiais de construção também podem funcionar das 9 às 20 horas, em todos os dias da semana. Também podem funcionar os serviços de produção, distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo, sendo permitido o funcionamento de lojas de conveniências em postos de combustíveis. Pela nova redação é permitida ainda a produção, armazenagem, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde e farmacêuticos para animais, incluídos os serviços de banho e tosa.

Ficam suspensas as aulas presenciais nas unidades educacionais no

município (privada e pública), em todos os níveis e modalidades de ensino, sendo permitida a manutenção das aulas e atividades remotas.

Texto: Maurenn Bernardo