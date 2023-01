As fortes chuvas que castigaram Araucária no início da semana deixaram um rastro de estragos. Muitas ruas ficaram completamente alagadas e em alguns bairros, famílias tiveram suas casas inundadas e perderam quase tudo que tinham. Também foram registradas quedas de luz em várias residências. De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, na terça-feira (17), os bairros Capela Velha, Campina das Pedras, Centro, Iguaçu e Costeira precisaram de atendimento após registrarem pontos de alagamentos e inundações.

No Jardim Plínio, a rua Coleiro, em toda sua extensão, teve que ficar interditada até o nível de água abaixar. “A inundação atingiu aproximadamente 10 residências, sem registro de pessoas desalojadas”, informa a Defesa Civil. No Centro, principalmente na Avenida Victor Ferreira do Amaral, uma farmácia chegou a ficar interditada por ter seu estacionamento totalmente inundado. No bairro Iguaçu, pontos de alagamento próximo à praça do Tayrá deixaram vias próximas parcialmente interditadas.

Também houve quedas de árvores, no Iguatemi galhos destruíram o telhado de uma residência, porém ninguém ficou ferido, apenas danos materiais e três pessoas desalojadas. No Campina da Barra, galhos de um pinheiro atingiram a garagem de uma casa. Diversas ruas do bairro Capela Velha também ficaram obstruídas por queda de árvore.

O temporal provocou ainda destelhamento de três residências no Campina das Pedras, e a Defesa Civil disponibilizou aproximadamente 100m² de lona.

Defesa Civil contabilizou 40 residências atingidas e 180 pessoas afetadas pelas fortes chuvas 1

Balanço

Até o momento, a Defesa Civil de Araucária registrou aproximadamente 40 residências atingidas e 180 pessoas afetadas, sendo três delas desalojadas. Não há registro de desabrigados e feridos. Segundo a estação pluviométrica do Simepar, foi registrado um acumulado de chuva de 46,8mm em menos de 2 horas, durante a tarde.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Araucária disse que continua monitorando as ocorrências para eventual intervenção e acionamento dos órgãos competentes. Solicitações de emergências podem ser repassadas pela central 153 da Guarda Municipal ou pelo telefone 199 ou pelo telefone administrativo 3614-7570. Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193 – Resgate e Salvamento) e pela Copel (falta de luz, queda de árvore em rede elétrica).