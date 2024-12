Defesa Civil de Araucária divulga balanço pós-chuvarada que castigou a cidade

As chuvas dos últimos dias castigaram Araucária, provocando pontos de alagamentos, inundações, deslizamentos e formação de crateras, além de muitas pessoas desabrigadas. Um boletim divulgado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Araucária nesta quarta-feira (11/12), informa que os bairros mais afetados foram o Capela Velha, Campina da Barra, Centro, Iguaçu e área rural de Guajuvira.

Até o momento houve o registro de 253 pessoas afetadas diretamente, sendo 7 delas desabrigadas. No entanto, não há registros de pessoas feridas. A Defesa Civil informa ainda que há um bloqueio da Rodovia Municipal Euclides Gonçalves Ferreira, próximo à ponte sobre o rio Iguaçu, no Guajuvira, por motivo de inundação.

Acima da média

Segundo a estação pluviométrica do Simepar, localizada no centro da cidade, foi registrado um acumulado de chuva de 141 mm entre os dias 06/12 e 10/12/2024, um número bem maior do que a média prevista para o mês de dezembro, entre 140 e 160mm, segundo o Atlas do IAPAR.

A Defesa Civil orienta que em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de quedas de galhos e descarga elétrica, e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. O órgão também faz um alerta aos moradores próximos aos rios do Iguaçu, Barigui e seus afluentes, para que evitem o contato com água de inundação, pois o risco de contaminação é alto; não atravessem áreas alagadas; e permaneçam em local abrigado.

A Coordenadoria afirma que continua monitorando as ocorrências para eventual intervenção e acionamento dos órgãos competentes. Solicitações de emergência podem ser feitas na central 153 da Guarda Municipal ou pelo telefone 199. Outras situações decorrentes de chuvas e/ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193 – resgate e salvamento) e pela Copel (08005100116 – falta de luz, queda de árvore em rede elétrica).

