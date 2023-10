Defesa Civil de Araucária está em alerta para atender possíveis ocorrências causadas pelas fortes chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (04) um alerta informando que temporais, raios, ventos fortes e queda de granizo podem atingir várias regiões do Paraná no final de semana. Esse mesmo alerta de tempestades vale para Araucária, conforme adiantou o coordenador técnico da Defesa Civil Municipal, Dirley Tokarski Borges. Segundo ele, todo o efetivo está se mobilizando caso haja necessidade de atendimentos à população.

“Com as chuvas desta quarta-feira já tivemos alguns pontos de alagamentos em alguns bairros, mas a Defesa Civil não precisou ser acionada. Porém, as previsões marcam chuvas fortes para os próximos dias e o alerta é de que em caso de rajadas de vento as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; se possível, desliguem aparelhos elétricos e quadro geral de energia; e em caso de emergência, a orientação é ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193)”, orienta Tokarski.

De acordo com o Simepar, nesta quinta-feira (05) a probabilidade de chuvas é de 96% com uma precipitação acumulada de 36.9 mm, na sexta-feira (06) a probabilidade se mantém nos 96% com precipitação acumulada de 30.9 mm, no sábado (07) também há probabilidade de 96% de chuva com precipitação acumulada de 27.8 mm e no domingo (08) com a probabilidade de 96% a precipitação acumulada será de 47.0 mm.

Os cidadãos que desejam receber os alertas da Defesa Civil relacionados às regiões onde moram podem fazê-lo gratuitamente. Para isso, basta enviar o número do CEP via SMS para o número 40199.