Defesa Civil e SMAS unem forças para ajudar vítimas das chuvas: você também pode ajudar com doações!

A Defesa Civil de Araucária e a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) têm trabalhado arduamente para atender a população nos chamados de emergência devido às recentes chuvas, que têm causado tantos casos de alagamentos, destelhamento, quedas de árvores e de muros, deslizamentos e pessoas desabrigadas. Nos últimos dias, inúmeras famílias perderam suas casas e seus bens materiais para os temporais.

A Secretaria Municipal de Assistência Social pode auxiliar com doações de roupas, cobertores e emissão do cartão-alimentação Prato Cheio, além de providenciar abrigo público e alimentação quando necessário. Até o momento, a Igreja São João Batista, no Industrial, estava acolhendo 12 pessoas desabrigadas. Um outro abrigo municipal está sendo providenciado, pois 20 pessoas estão precisando.

Mais uma visita técnica está sendo realizada hoje (31), por equipes da SMAS e da Defesa Civil, para conduzir as pessoas que precisam ao novo abrigo. Regiões como Tupy, Israelense e Rio Negro estão como prioridade na lista dos profissionais. De acordo com a Defesa Civil, o Rio Iguaçu alcançou o pico de 5,17 metros nesta terça-feira (31).

Os telefones de contato da Defesa Civil são 199 ou 153.

Contribua também

Doações de colchões, cobertores, alimentos não perecíveis, água potável, roupas masculinas e produtos de limpeza/higiene pessoal podem ser entregues na sede da Secretaria de Segurança para distribuição às famílias afetadas pela chuva e atendidas pela Defesa Civil.

Pontos de coleta das doações

SMSP Endereço: Rua Ângelo Perini, 20 – bairro Estação.

Corpo de Bombeiros – Rua Santa Catarina, 600 – Cachoeira ou Tv. José Stanczyk, 126 – Thomaz Coelho.

CRAS BOQUEIRÃO – Rua Miguel Grabowski, 380 – Passaúna

CRAS CALIFÓRNIA: Rua Beija Flor, 1531 – Capela Velha

CRAS CENTRO: Major Sezino de Souza, 593.

CRAS COSTEIRA: Rua Maranhão, 2939 – Costeira

CRAS FAZENDA VELHA Endereço: Praça da Bíblia

CRAS INDUSTRIAL: Avenida Gralha Azul, 485.

CRAS THOMAZ COELHO: Rua Eduardo Sobânia, 235 – Thomaz Coelho

CRAS TUPY: Rua Jardineira, 357 – Campina da Barra