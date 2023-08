“Delani em Ação” atendeu a comunidade com serviços e muita diversão

O evento “Delani em Ação”, que levou serviços gratuitos, diversas atividades, brincadeiras para as crianças e sorteio de brindes para os moradores do bairro Capela Velha e região foi um sucesso. Organizada pela Escola Municipal Professora Delani Aparecida Alves a ação aconteceu no sábado (19/08) e atraiu um grande público.

As pessoas receberam atendimento das equipes da Saúde, com aplicação de vacinas, agendamentos e demais serviços, a equipe da Odontologia repassou noções de higiene bucal, fez avaliações e encaminhamentos. Acadêmicos de Fisioterapia da Unifacear realizaram terapia auricular, acupuntura, correção postural e alunos de Enfermagem ensinaram noções de primeiros socorros.

Muitos visitantes ainda receberam assessoria jurídica e dicas de como preencher currículos e se portar corretamente em entrevistas de emprego, através do atendimento realizado por acadêmicos de Direito. Mulheres empreendedoras da comunidade puderam expor seus trabalhos manuais em crochê, produtos de beleza, confecções.

“Sabemos que quando chove os eventos sempre acabam sendo prejudicados, ainda assim nos surpreendemos com o movimento. Realizamos o Delani em Ação porque acreditamos na importância de oferecer todos esses serviços gratuitos à comunidade, que nem sempre tem acesso. Já tivemos alguns retornos positivos com relação a esta ação e por isso planejamos novas edições em breve”, adiantou a direção.

Edição n.º 1377