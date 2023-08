“Delani em Ação” levará serviços gratuitos para moradores do Capela Velha e região

No próximo sábado (19/08) um super evento irá movimentar a comunidade do bairro Capela Velha. A Escola Municipal Professora Delani Aparecida Alves promove o “Delani em Ação”, que contará com serviços gratuitos, diversas atividades, brincadeiras para as crianças e sorteio de brindes.

A população poderá fazer consultas e receber orientações de fisioterapia, biomedicina, enfermagem, assessoria jurídica (dúvidas sobre pensão alimentícia, divórcio, trabalhistas, etc). Também haverá exposição e venda de uniformes escolares, palestra de empreendedorismo feminino e dicas de maquiagem, exposição de itens e serviços do comércio local e oficina de elaboração de currículos e dicas para entrevista de emprego.

O “Delani em Ação” acontecerá nas dependências da própria escola, que fica na Rua Águia, 1450, no Jardim Industrial, bairro Capela Velha, das 10h às 13h30. No local também haverá venda de pasteis, crepes, algodão doces e refrigerantes.

