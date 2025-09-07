A investigação em torno do homicídio do adolescente Alan Felipe da Silva Galvão, de 16 anos, ocorrido no domingo, 31 de agosto, no bairro Capela Velha, avançou. A Delegacia de Polícia Civil de Araucária já desvendou a motivação do crime e disse que há fortes indícios de que Alan possa ter sido morto por engano. “Não podemos adiantar mais detalhes, somente que prosseguimos com as investigações para que possamos concluir o inquérito o mais breve possível”, disse a DP.

Alan foi morto no final da noite de domingo, em uma distribuidora localizada nas esquinas da rua Pinguim e Tesoureiro. Uma equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento preventivo pela região do bairro Capela Velha, quando ouviu disparos de arma de fogo. Quando chegaram no local, a vítima já estava caída no chão.

Ainda na cena do crime, testemunhas contaram que o jovem de 16 anos estava na distribuidora quando outros quatro ou cinco indivíduos chegaram e o surpreenderam com diversos disparos de arma de fogo. Havia outras pessoas no local, porém os atiradores miraram somente na vítima.

Edição n.º 1481.