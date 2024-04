Delegacia da Mulher apreende arma e munições de homem que ameaçou ex-companheira

Na manhã de terça-feira, 23 de abril, a Delegacia da Mulher de Araucária cumpriu um mandado de busca e apreensão contra um homem acusado de violência doméstica. O mandado foi expedido em razão de boletim de ocorrência registrado para apurar o crime ocorrido no dia 17 de março.

Naquele dia, o agressor, que estava separado da vítima há cerca de 03 anos, foi deixar os filhos do casal com a mãe, quando visualizou o carro do namorado dela estacionado na garagem. Ele retornou ao veículo, sacou uma arma de fogo e ameaçou a vítima e o seu atual parceiro. Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança da residência.

Após o registro do boletim de ocorrência, a Vara Criminal de Araucária expediu mandado de busca e apreensão na residência do autor. De posse do mandado, a equipe da Delegacia da Mulher rapidamente providenciou seu cumprimento. No local, foram encontrados três carregadores, 64 munições e uma arma de fogo calibre 9 mm. Os objetos foram levados para a delegacia e, após conferidos, entregues à polícia científica para os procedimentos de perícia técnica.