Delegacia da Mulher apura denúncia de estupro no Campina da Barra

A Delegacia da Mulher de Araucária apura uma denúncia de estupro que teria ocorrido no dia 07/11, no bairro Campina da Barra. Segundo a DM, a vítima, de 23 anos, estava andando pela Rua das Flores quando um indivíduo a abordou com uma faca e a conduziu a um matagal para praticar o crime. De acordo com a polícia, as investigações já estão bastante avançadas e devem ser concluídas em 10 dias.

O Popular também teve acesso a mensagens trocadas por moradores da região, que denunciaram a presença do suposto estuprador circulando pelas imediações da Escola Municipal Professora Maria Aparecida Saliba Torres, colocando em risco a segurança de quem passa pelo local. “Estamos em alerta, temos que ter cuidado para evitar que crianças e jovens circulem por ali sozinhos, pelo menos enquanto a polícia não prende o sujeito”, alertou uma das mensagens.

“Sabemos que teve uma tentativa e um estupro que teria sido consumado e que o bandido costuma ficar escondido no mato que fica em frente ao CMEI aqui da região. A polícia até já esteve por aqui, tentando colher imagens das minhas câmeras de segurança, para ver se conseguia a identificação do meliante, mas não foi possível porque tem uma curva na rua onde ele costuma ficar e minhas câmeras não tem esse alcance”, declarou em mensagem outra moradora.

Edição n.º 1442.