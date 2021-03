Delegacia da Mulher atende provisoriamente junto à Delegacia Geral

Sede atual da DP, onde a Delegacia da Mulher também atende, provisoriamente. Foto: divulgação

Desde a semana passada a Delegacia de Mulher de Araucária passou a atender, de forma provisória, no mesmo prédio que a Delegacia Geral, na rua Doutor Honestálio Guimarães, 147, Centro. A mudança foi necessária porque a DM precisou desocupar a antiga sede, que ficava anexa à Guarda Municipal, que também está de mudança para um novo local.

Nas próximas semanas as duas delegacias da cidade deverão ocupar um novo espaço, a antiga sede da Banda Municipal na rua Coronel João Antônio Xavier, 906, no Centro, perto do terminal de ônibus. A mudança só não ocorreu ainda porque o prédio para onde irão. está passando por reformas. Importante ressaltar que a carceragem vai permanecer no prédio onde está atualmente, sob administração do Depen.

Reformas na antiga sede da Banda, que em breve abrigará as duas delegacias. Foto: Marco Charneski

Enquanto a mudança das delegacias não acontece, o telefone de atendimento das duas unidades é o 3641-6000.

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021