O homem de 36 anos que foi preso pela Delegacia da Mulher no dia 18 de setembro, acusado de abusar sexualmente da própria filha, uma adolescente de 17 anos, foi indiciado pelos crimes de estupro e estupro de vulnerável. Ele também teve a prisão convertida em preventiva.

A DM concluiu o inquérito e remeteu ao Ministério Público, que deverá analisar se existem elementos suficientes para oferecer ou não a denúncia contra o acusado. No entanto, a polícia ainda aguarda o laudo do exame pericial para juntar ao processo, já que a conclusão do inquérito policial não impede que novas diligências sejam realizadas, bem como a juntada de provas pendentes que ainda não estavam disponíveis no momento do encerramento.

RELEMBRE OS FATOS

O pai que abusava da própria filha foi preso no bairro Capela Velha, após a vítima comparecer à Delegacia da Mulher acompanhada da mãe e relatar os abusos, que teriam começado quando ela tinha cerca de 12 anos. Diante do relato, e entendendo que ainda se tratava de situação de flagrante, a equipe policial se deslocou até o endereço do suspeito e efetuou a prisão.

Em depoimento, a mãe da adolescente contou que também era vítima de agressões por parte do então marido, situação que a levou a fugir para outro estado no passado. Segundo ela, ao tomar conhecimento dos abusos contra a filha, decidiu procurar imediatamente as autoridades policiais.

