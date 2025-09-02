A Polícia Civil do Paraná abriu um processo seletivo para contratação de estagiários de Direito, e uma das vagas é para a Delegacia da Mulher e do Adolescente de Araucária. As inscrições vão até quarta-feira, 03 de setembro, e para concorrer à vaga, o candidato precisa preencher o formulário de inscrição disponível no site da Polícia Civil: https://www.areapolicial.pc.pr.gov.br/form/garh-fomulario-de-estagioII e fazer a inscrição no site da Central de Estágio do Paraná: https://www.centraldeestagio.pr.gov.br/Pagina/Ofertas-de-Vagas-de-Estagio

Entre os requisitos exigidos, o candidato precisa possuir cadastro ativo e atualizado junto ao site da Central de Estágio do Paraná (cadastro do estudante) no ato da inscrição; e ter idade mínima de 16 anos.

Constará na vaga ofertada no site da Central de Estágio, o curso e o respectivo período em que o estudante deverá estar matriculado para poder participar do processo seletivo. Na DM de Araucária, a disponibilidade da vaga é para o período da manhã.

Para mais informações, acesse https://www.policiacivil.pr.gov.br/Estagio