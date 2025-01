Delegacia da Mulher de Araucária divulga retrato falado de suposto abusador de mulher

A Delegacia da Mulher de Araucária divulgou o retrato falado de um homem que teria tentado abusar sexualmente de uma mulher no dia 29 de dezembro recente. Segundo a especializada, o fato aconteceu no bairro Boqueirão, por volta das 0h15, e o suspeito estaria em um veículo Astra branco. Em determinado momento, ele teria abordado a vítima e tentado fazê-la entrar no veículo. A mulher teria gritado por socorro e conseguido fugir.

“O retrato falado foi confeccionado com informações repassadas pela vítima, e embora não seja uma fotografia, é uma imagem que tem semelhança fisionômica com o autor do crime. O retrato pode ajudar bastante nas investigações, porque a semelhança nesses casos pode chegar a 80%”, explica a DM.

Se você tiver alguma informação que possa levar ao paradeiro do suspeito, a denúncia é anônima e pode ser feita pelos fones 197, 181, (41) 3641-6013 e (41) 3641-6014. O nome do denunciante será mantido no mais absoluto sigilo.