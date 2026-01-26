Policiais da Delegacia da Mulher de Araucária deslocaram-se até a cidade de Sorocaba, em São Paulo na última quinta-feira, 22 de janeiro, para prender um homem de 28 anos, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. O suspeito estava separado de sua ex-companheira há cerca de nove meses e, inconformado com o término do relacionamento, passou a divulgar fotos íntimas da vítima em grupos de aplicativos de mensagens, conduta que, em tese, configura o crime previsto no art. 218-C do Código Penal.

Diante dos fatos, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram devidamente concedidas pelo Poder Judiciário. Contudo, mesmo após ser formalmente comunicado sobre a decisão judicial, o homem continuou a descumpri-la, o que motivou o registro da ocorrência junto à autoridade policial.

Em razão da gravidade da situação, o delegado titular da Delegacia da Mulher de Araucária, Eduardo Kruger, representou pela prisão do investigado, medida que foi deferida pelo Judiciário.

Após diligências realizadas pela equipe policial, o homem foi localizado e a prisão foi efetuada na tarde de quinta-feira, na cidade de Sorocaba.

Na mesma oportunidade, foi dado fiel cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, onde foi apreendido um aparelho celular, que será encaminhado para perícia, a fim de apurar a materialidade do crime de divulgação de imagens íntimas.

A ação reforça a importância da cooperação entre as Polícias Civis e evidencia que as medidas protetivas de urgência são instrumentos efetivos e sérios de proteção às mulheres, cujo descumprimento acarreta consequências legais.

A Delegacia da Mulher de Araucária destaca que seguirá atuando de forma firme, técnica e integrada, garantindo a segurança das vítimas, independentemente das fronteiras estaduais.