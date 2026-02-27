Na tarde desta sexta-feira, 27, a Delegacia da Mulher de Araucária efetuou a prisão de um homem de 67 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A captura ocorreu no bairro Capela Velha, após o encerramento do processo judicial que resultou na sentença contra o acusado.

​As investigações sobre o crime tiveram início ainda em 2018. Segundo os autos, o homem teria abusado sexualmente de uma criança que, na época dos fatos, tinha apenas 2 anos de idade.

​Após anos de tramitação na justiça e o esgotamento dos recursos, foi expedido o mandado de prisão definitiva. A pena fixada pelo Poder Judiciário foi de 46 anos de reclusão em regime fechado.

Após ser localizado e detido pela equipe policial, ele foi transferido para a Cadeia Pública de Curitiba, onde permanecerá à disposição da Justiça para o início do cumprimento da pena.