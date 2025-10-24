Na manhã desta sexta-feira, 24 de outubro, a Delegacia da Mulher de Araucária prendeu em flagrante um homem de 41 anos pelo crime de lesão corporal contra sua ex-esposa. O crime ocorreu por volta das 3h da madrugada, de acordo com as primeiras investigações.

A vítima compareceu à Delegacia da Mulher nas primeiras horas da manhã, bastante machucada, para registrar o boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência. Segundo o relato da mulher, o agressor teria invadido sua residência alcoolizado e, em seguida, iniciado as agressões físicas. Ela contou que foi atingida com cabeçadas no rosto, socos, chutes nas costelas e no peito, além de ter tido bebida jogada em seu rosto. Durante o ataque, o homem também a ameaçou de morte, dizendo que, caso ela o denunciasse, ele “terminaria o que começou”.

Diante da gravidade dos fatos e, pelo o crime ter ocorrido há poucas horas, o delegado titular da Delegacia da Mulher de Araucária, Eduardo Kruger Costa, determinou a imediata busca pelo suspeito, que ainda se encontrava em situação de flagrante delito. A equipe de investigação localizou o homem escondido nos fundos de uma residência no bairro Capela Velha. Ele foi preso e encaminhado à Cadeia Pública de Araucária, onde permanecerá à disposição da Justiça.