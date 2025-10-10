Na quinta-feira, 09 de outubro, a equipe da Delegacia da Mulher de Araucária cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem de 30 anos, investigado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. O suspeito foi detido no bairro Cachoeira.

Conforme apurado nas investigações, mesmo após ter sido devidamente comunicado sobre a medida judicial e proibido de se aproximar da vítima, o homem continuava a persegui-la insistentemente.

Diante da gravidade e reiteração das condutas, o delegado Eduardo Kruger, responsável pelo caso, representou pela prisão preventiva do autor, a qual foi deferida pela Justiça. De posse do mandado, a equipe da DM realizou diligências e localizou o suspeito, efetuando sua prisão. O homem foi conduzido à Cadeia Pública de Curitiba, onde permanece à disposição da Justiça.

A Delegacia da Mulher ilustra que somente neste ano de 2025 foram registrados mais de cinco boletins de ocorrência relatando episódios de aproximação indevida do investigado em relação à vítima e aos filhos menores de idade.