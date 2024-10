Delegacia da Mulher de Araucária prende no Maranhão homem acusado de estupro de vulnerável

A Delegacia da Mulher de Araucária, em parceria com os órgãos de justiça locais, prendeu preventivamente na última segunda-feira (14/10), um homem de 53 anos, acusado de estupro de vulnerável. O autor teria cometido o crime na cidade de Araucária no ano de 2002 e, desde então, estaria foragido. Após intensas diligências, a equipe da DM de Araucária conseguiu localizar o paradeiro do suspeito, que foi preso preventivamente na cidade de Campestre do Maranhão, com o auxílio do Fórum local.

Segundo as investigações, o homem tinha certa influência onde residia, sendo pai de um vereador recém eleito na cidade. Além disso, ele costumava transitar entre os municípios de Campestre do Maranhão (MA) e Canaã dos Carajás (PA). Após a prisão, o autor foi levado para a cidade Imperatriz, onde permanecerá à disposição da justiça.

Em menos de um mês, essa é a segunda prisão de estupro de vulnerável realizada pela Delegacia da Mulher, de autores que estavam foragidos da justiça há muitos anos. No dia 28 de setembro, os policiais efetuaram a prisão de Mário Sérgio da Silva, suspeito de abusar de quatro crianças, e condenado há 20 anos de prisão.

De acordo com a Delegacia, a prisão de Mário Sérgio, de 59 anos, aconteceu no dia 28/09, no bairro Vista Alegre, em Curitiba e contou com o apoio da Polícia Militar do 12º Batalhão. O homem, que utilizava nomes falsos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão com condenação de 20 anos pelo crime de estupro de vulnerável, o qual, segundo consta, teria acontecido contra a própria neta e mais uma criança.

O mandado havia sido expedido em 2019 e, desde então, Mário estaria vivendo na cidade de Araucária. Mesmo sabendo que estava sendo procurado pela polícia, o autor continuou praticando os abusos contra crianças, sendo o último cometido no final de 2023 contra duas crianças menores de 10 anos, sobrinhas da sua, até então, companheira, ocorridos no Município. Além dos crimes de estupro de vulnerável, Mário também é suspeito de ter envolvimento com drogas na região do Capela Velha, em Araucária.

Edição n.º 1437.