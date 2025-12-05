A Delegacia da Mulher de Araucária promoveu nesta sexta-feira, 05 de dezembro, uma ação educativa voltada à conscientização sobre a violência doméstica. Na praça Dr Vicente Machado, no Centro, foram distribuídos panfletos informativos e realizadas conversas diretas com mulheres, homens e crianças, levando orientação clara e acessível sobre os sinais de violência, os canais de denúncia e as formas de buscar ajuda.

Ao todo, cerca de 150 pessoas foram alcançadas pela ação, que integra a campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, iniciada no último dia 20 de novembro. A mobilização mundial reforça a importância de ações contínuas de prevenção e enfrentamento às diversas formas de violência de gênero.

O delegado titular, Eduardo Kruger, destacou o impacto desse tipo de iniciativa. “A informação é um instrumento essencial para reduzir a violência de gênero. Quando a população entende como identificar, denunciar e apoiar as vítimas, toda a sociedade se torna mais protegida.” disse ainda que, com ações como esta, a Delegacia da Mulher de Araucária reforça seu compromisso em proteger, orientar e conscientizar — dando voz às vítimas, fortalecendo o apoio social e contribuindo para a construção de uma cidade mais segura para todas e todos.