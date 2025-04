Delegacia da Mulher e do Adolescente abre duas vagas para estagiários de Direito

A Delegacia da Mulher e do Adolescente de Araucária abriu o processo seletivo para preencher duas vagas de estágio destinadas à estudantes de Direito. O candidato deverá fazer sua inscrição no site da Central de Estágio do Paraná, e preencher o formulário disponível no site da Polícia Civil, até o dia 14/04, às 23h59.

Serão avaliados critérios como o índice de rendimento acadêmico (IRA) e curricular, pelo Grupo Auxiliar de Recursos Humanos; e em seguida o concorrente à vaga passará por uma entrevista pessoal realizada pela unidade policial responsável pela vaga.

O candidato deve ter cadastro ativo e atualizado junto ao site da Central de Estágio do Paraná (cadastro do estudante) no ato da inscrição; e ter idade mínima de 16 anos, conforme determina o Decreto Estadual nº 5283/2020. Pretendentes que já tenham realizado estágio de nível superior vinculado à Central de Estágio, pelo período máximo de 2 anos, não poderão concorrer à vaga.

Constará na vaga ofertada no site da Central de Estágio, o curso e o respectivo período em que o estudante deverá estar matriculado para poder participar do processo seletivo. Para mais informações, acesse: policiacivil.pr.gov.br/Estagio.