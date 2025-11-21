A Delegacia da Mulher de Araucária participou na sexta-feira (14/11), de um curso de primeiros socorros voltado para casos de engasgamento. A capacitação foi motivada pelas mudanças recentes nos procedimentos divulgados no final de outubro, baseadas nas novas diretrizes da American Heart Association (AHA). A principal alteração apresentada foi a combinação de técnicas para aumentar a eficácia das manobras de desobstrução das vias aéreas.

A iniciativa, partindo da própria superintendência da delegacia, torna a unidade uma das primeiras do estado a se atualizar de acordo com as novas recomendações internacionais. A superintendência entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e propôs a parceria para a realização do curso, que foi ministrado pelo subtenente BM Keruk. Durante o treinamento, ele demonstrou os novos protocolos, orientou sobre sua correta aplicação e tirou dúvidas da equipe.

Todos os integrantes da delegacia foram capacitados, para que estejam aptos a agir de forma rápida, segura e eficaz em situações de emergência. A atualização é considerada essencial, já que é comum que cidadãos procurem agentes de segurança quando presenciam alguém engasgado — muitas vezes se dirigindo ao primeiro órgão público mais próximo em busca de ajuda imediata.

“Com essa preparação, a Delegacia da Mulher de Araucária reforça seu compromisso com o atendimento humanizado e multifuncional, ampliando a capacidade de resposta em situações críticas e contribuindo diretamente para a proteção da comunidade. A iniciativa destaca a importância da atualização contínua dos profissionais de segurança pública, especialmente diante de novas diretrizes internacionais que podem salvar vidas”, destacou o delegado titular Eduardo Kruger.

Edição n.º 1492.