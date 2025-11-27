A Delegacia da Mulher de Araucária prendeu em flagrante um homem de 32 anos, acusado de perseguir sua ex-companheira. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (26/11), no bairro Campina da Barra, no momento em que a vítima estava na unidade policial para registrar um boletim de ocorrência de perseguição.

Segundo relatou, o autor vinha divulgando vídeos íntimos dela em grupos de whatsapp, além de fazer constantes tentativas de contato. Durante o atendimento na delegacia, a mulher recebeu diversas ligações do suspeito, que a questionava insistentemente sobre seu paradeiro.

A situação se agravou quando o autor enviou para a vítima uma foto em frente à residência dela, demonstrando que estava monitorando seus passos.

Diante da gravidade dos fatos e do risco iminente à segurança da vítima, a equipe de investigação da Delegacia da Mulher deslocou-se imediatamente até o endereço. No local, os policiais encontraram o suspeito aguardando do lado de fora da casa. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde o flagrante foi formalizado.

Após os procedimentos, o autor foi encaminhado à Cadeia Pública de Curitiba, onde permanece à disposição da Justiça.