A equipe de investigação da Delegacia da Mulher de Araucária prendeu, na manhã desta segunda-feira (17/11), um homem de 42 anos acusado de praticar o crime de importunação sexual contra uma colega de trabalho. O fato ocorreu no último dia 12 de novembro, dentro da empresa onde ambos trabalham, situada no bairro Estação.

Segundo a DM, as imagens das câmeras de segurança foram fundamentais para elucidar a dinâmica do crime. Os vídeos revelaram que o autor se aproveitou de um momento de distração da vítima para colocar sêmen no sorvete que ela consumia durante o expediente. Após a análise técnica do material e demais elementos colhidos, o delegado Eduardo Kruger representou pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário.

A investigação também constatou que o homem possui histórico pelo mesmo tipo de delito. Em 2023 ele havia sido preso pela equipe da Delegacia da Mulher, acusado de cometer crime semelhante dentro de um supermercado da rede Condor contra uma adolescente de 14 anos. Naquela ocasião, o investigado permaneceu apenas quatro meses encarcerado.

O autor foi preso e encaminhado à Delegacia da Mulher de Araucária para os procedimentos cabíveis. Ele será transferido para a Cadeia Pública de Curitiba, onde passará por audiência de custódia. Caberá ao Judiciário decidir pela manutenção da prisão preventiva ou pela possibilidade de responder ao processo em liberdade.