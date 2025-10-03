Na tarde de quinta-feira, 02 de outubro, a Delegacia da Mulher de Araucária prendeu um homem de 27 anos pelo crime de descumprimento de medida protetiva. A prisão ocorreu no bairro Fanny, em Curitiba, no lavacar onde o suspeito trabalhava.

De acordo com as investigações, o homem já havia desobedecido a ordem judicial em duas ocasiões, mesmo após ter sido formalmente informado da proibição de se aproximar da vítima, que está grávida. Além de se aproximar da mulher, o suspeito chegou a ameaçá-la, afirmando que iria “dar chutes em sua barriga”.

Diante da gravidade dos fatos, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva e em menos de 24 horas após a emissão da ordem, a equipe da Delegacia da Mulher de Araucária localizou e prendeu o investigado.

O homem foi conduzido à Cadeia Pública de Araucária, onde permanece à disposição da Justiça.