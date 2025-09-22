Na tarde desta segunda-feira (22), a Delegacia da Mulher de Araucária prendeu em flagrante um homem de 34 anos pelos crimes de perseguição contra a ex-companheira e maus-tratos a animais. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi até a unidade policial atrás da ex-companheira, na tentativa de impedir que ela registrasse um boletim de ocorrência.

A vítima, bastante assustada, relatou que, ao tentar sair de casa para pedir um carro de aplicativo, teve o celular tomado pelo homem, que cancelou a corrida por duas vezes. Mesmo assim, a mulher conseguiu embarcar em um veículo e seguir até a delegacia. O agressor, porém, utilizou seu carro particular para persegui-la durante o trajeto.

Já na unidade policial, enquanto a vítima registrava a ocorrência e solicitava medida protetiva, o homem permaneceu do lado de fora, ainda tentando intimidá-la. Diante da situação, a autoridade policial confirmou o crime de perseguição e deu voz de prisão em flagrante ao indivíduo.

Durante o depoimento, a vítima informou que o homem havia levado consigo o cachorro pertencente ao filho do casal. Questionado sobre o paradeiro do animal, ele confessou que o filhote, de apenas 30 dias de vida, estava trancado dentro do carro.

A equipe policial se dirigiu até o veículo e resgatou o animal, que chorava muito. Com base nas circunstâncias, o delegado Eduardo Kruger, responsável pelo caso, enquadrou o homem pelos crimes de perseguição e maus-tratos a animais. O agressor permanece preso à disposição da Justiça.