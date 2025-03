Delegacia da Mulher prende homem suspeito pelo crime de estupro de vulnerável contra cinco vítimas

A Delegacia da Mulher e do Adolescente de Araucária prendeu preventivamente no dia 13 de março, um homem de 41 anos que está sendo investigado pelo crime de estupro de vulnerável. Segundo apurado no decorrer das investigações, o homem teria abusado de pelo menos cinco vítimas, com idades entre 09 e 11 anos.

Ainda de acordo com as investigações, a polícia descobriu que o suspeito trabalhava como caminhoneiro e, desde então, ele vinha sendo monitorado pelos policiais civis da especializada. Sua prisão aconteceu em um posto de gasolina localizado na Cidade Industrial de Curitiba. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Curitiba, onde permanecerá à disposição da justiça.

O Art. 217-A do Código Penal diz que o estupro de vulnerável é “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14” e a pena prevista é de 8 a 15 anos de reclusão.