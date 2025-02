Delegacia da Mulher procura homem acusado de importunação sexual no Ligeirinho Capão Raso/Araucária

A Delegacia da Mulher de Araucária divulgou, nesta segunda-feira (24/02), imagens de um homem investigado por importunação sexual dentro do transporte público. O crime ocorreu no dia 14 de fevereiro, por volta das 19h, dentro do ônibus da linha Capão Raso/Araucária, sentido Araucária.

O suspeito, que aparenta ter entre 55 e 70 anos, vestia calça escura, camiseta amarela e utilizava máscara descartável. Ele também portava uma mochila.

Após desembarcar no Terminal da Vila Angélica, em Araucária, ele fugiu em direção ao bairro Thomaz Coelho. Durante o percurso, trocou a camiseta amarela por uma azul com sinais luminosos nas laterais, conforme registrado por câmeras de segurança.

A Delegacia segue em diligências e solicita a ajuda da população para chegar à identificação do suspeito. As informações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 3641-6014 (telefone e WhatsApp), diretamente à equipe de investigação.