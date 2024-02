Delegacia de Araucária alcança alta taxa de resolução de homicídios no ano de 2023

A cidade de Araucária, no ano de 2023, enfrentou um cenário desafiador no que diz respeito aos homicídios, com um total de 18 ocorrências ao longo do ano. O primeiro semestre registrou 7 homicídios, enquanto o segundo semestre apresentou 11 casos.

Esses 18 assassinatos estão registrados na Polícia Civil em 17 inquéritos, isto porque um dos casos é de um duplo homicídio, apurado num procedimento único. No entanto, é relevante notar que apenas 2 dos 11 homicídios do segundo semestre permanecem sem solução, evidenciando a eficácia dos esforços da polícia em encontrar os autores dos crimes.

O destaque positivo nos dados está no alto índice de identificação de autoria. Em mais de 50% dos casos, a autoria foi prontamente desvendada, atingindo um índice positivo de quase 80%. Essa taxa demonstra a eficácia dos métodos adotados pela polícia de Araucária na resolução de crimes.

Segundo o Delegado Erineu Portes, que assumiu o comando da Delegacia de Polícia de Araucária em julho de 2023, uma das melhores formas de prevenção desses crimes é a identificação rápida e eficaz da autoria. “A gestão local adotou uma postura de ‘tolerância zero’, priorizando a resolução dos casos e a punição dos responsáveis como meio de desencorajar a prática desses atos”, afirma o delegado.

Ainda de acordo com Portes, a participação ativa da comunidade tem sido fundamental para os avanços na resolução dos homicídios. Denúncias anônimas, colaboração com as autoridades locais e o uso de câmeras de vigilância têm desempenhado papéis cruciais na identificação de suspeitos e no esclarecimento dos casos.

“Os dados dos homicídios em Araucária no ano de 2023 apontam para uma notável melhoria na resolução desses crimes, destacando a importância da identificação de autoria como principal estratégia preventiva. Com a gestão adotando uma postura rigorosa e a comunidade engajada, há esperança de que esse cenário positivo continue e contribua para a construção de uma cidade mais segura”, declara o delegado.

