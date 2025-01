Delegacia de Araucária avança nas investigações em torno de crime ocorrido no Passaúna

A Delegacia de Polícia de Araucária avançou nas investigações em torno da morte de Ronibel Fernandes dos Santos, 46 anos, cujo corpo foi encontrado na sexta-feira (17), na rua Romalino da Silva Freitas, no bairro Passaúna, apresentando múltiplas perfurações, causadas por faca.

Ronibel era morador de Fazenda Rio Grande, porém mantinha uma rotina de trabalho e lazer em Araucária – fazia pequenos bicos e frequentava os bares locais. Segundo apurado pela Delegacia, Ronibel havia se separado da esposa desde o Natal passado, quando se mudou para a cidade vizinha. “O Ronibel frequentava muitos bares e tinha problemas com bebidas. Um colega de trabalho relatou em depoimento que ele saiu na quinta-feira, por volta das 21h, dizendo que iria se encontrar com uma mulher”, contou o delegado Erineu Portes.

Ainda no decorrer das investigações, a Polícia Civil encontrou o carro da vítima próximo à sua antiga casa, onde a esposa ainda reside. O veículo passou por perícia e não foi achado nenhum vestígio de sangue, apenas se deu a falta de uma caixa de som que a vítima sempre carregava, pois o alto-falante do carro estava estragado. O celular da vítima também não foi localizado. “Muito provavelmente, o crime aconteceu no local onde seu corpo foi encontrado, devido à grande quantidade de sangue na cena, mas infelizmente não existem câmeras de segurança para esta comprovação. Com relação à autoria do crime, suspeitamos que tenha sido uma pessoa conhecida de Ronibel, mas é importante ressaltar que as investigações ainda estão em andamento”, declarou o delegado.

