Delegacia de Araucária desvenda morte de casal de Contenda que foi desovado em Araucária

A Delegacia de Polícia Civil de Araucária já desvendou a autoria do duplo homicídio contra um casal de Contenda que foi encontrado morto no dia 31 de outubro, na rua Antônio Gondek, região de Guajuvira. Angela Andressa de Abreu, 35 anos, e Rafael Fernandes, também de 35 anos, eram moradores de Contenda e foram encontrados com sinais de violência e perfurações causadas por arma de fogo.

Após um minucioso trabalho de investigação, o delegado Erineu Portes e sua equipe chegaram ao principal suspeito do crime. “Temos a autoria confirmada e já representamos pela prisão preventiva do suspeito, porém as investigações continuam no sentido de desvendar se houve participação de outras pessoas nesse crime”, declarou o delegado Erineu Portes.

Ainda segundo o delegado, o casal foi executado em outro local e apenas desovado em Araucária. “Desde o início, nossa principal linha de investigação foi de um crime relacionado com o tráfico de drogas”, completou.