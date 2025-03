Delegacia de Araucária empreende diligências para desvendar homicídio no Arvoredo

A Delegacia de Polícia Civil de Araucária está empreendendo diligências, no sentido de desvendar o homicídio de Luís Felipe Martins da Silva, 23 anos, ocorrido na noite de segunda-feira (24/03), no Jardim Arvoredo, bairro Capela Velha.

“Até este momento, estamos fazendo diligências com o objetivo de investigar, coletar provas e esclarecer a ocorrência do crime. Por enquanto, não foi possível traçar uma linha de investigação específica”, informou o delegado Felipe Martins.

RELEMBRE O CRIME

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de um homem baleado no Jardim Arvoredo. Na chegada da equipe ao local, o Siate realizava os primeiros atendimentos, porém nada mais havia a ser feito, apenas constatar que a vítima estava em óbito.

Uma testemunha relatou aos policiais que conhecia Luís e que iria dormir na casa dele naquela noite. Luís estava deitado no sofá quando ela disse ter ido ao banheiro, momento em que ouviu três disparos de arma de fogo. Ao sair correndo para ver o que havia acontecido, ela encontrou o homem caído em frente à residência, mas não conseguiu identificar o autor dos disparos.

A testemunha afirmou não saber nada além do nome do homem. Pouco depois, a namorada de Luís Felipe chegou ao local, informando que havia saído da casa pouco antes do crime e também não sabia onde estavam os documentos do companheiro.

